Kalenderblatt: 10.07.1817 | Kaleidoskop von David Brewster patentiert

In Frankfurt verkauft man ein optisches Instrument von Ansicht wie eine kurze Tubusröhre; indem man hindurch sieht, erblickt man farbige, regelmäßige Bilder, die sich bei der geringsten Bewegung mit der größten Regelmäßigkeit verändern. Es ist eine Londoner Erfindung, den Namen wüßt' ich nicht recht anzugeben, in einem Brief dechiffriere ich Kaleidoskop. Zwei derselben wünsch ich zu besitzen.

Johann Wolfgang von Goethe (1818)