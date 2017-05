Zuchthausinspektor Krause will eines, auch Herr Cammersänger Moltke bestellt es. Der Brüsseler Buchhändler Frank ordert gar 30 Exemplare, während Herr Reclam, Buchhändler zu Leipzig, sich mit vier begnügt. Von Lemberg bis London, von Danzig bis Zürich kommen die Subscribenten, die Vorabbesteller für das Buch: "Reise Seiner Hoheit des Herzogs Bernhard zu Sachsen-Weimar-Eisenach durch Nord-Amerika in den Jahren 1825 und 1826".

Dem Prinzen ist langweilig geworden. Nach den Napoleonischen Kriegen ist er als Generalmajor der niederländischen Armee quasi im Ruhestand, den er mit dem Studium der Sprachen, Geologie und Mathematik füllt. Er wolle, so sein Biograph Richard Starklof, seine Lücken "in Folge einer verfehlten Erziehung" füllen. Das Angebot seines Vaters, ihn standesgemäß und mit russischer Unterstützung auf den griechischen Thron zu hieven, lehnt er ab.

Gott wolle mich in Gnaden vor Hochmuth schützen und mir das nicht sehr erbauliche Beispiel [...] eines ephemeren Königs von Norwegen, sogar des Königs Theodor beständig vor Augen halten. Ich fühle es mehr als jemals, dass das Glück nicht bei denen zu suchen ist, welche die Gewalt in Händen haben, sondern, dass es Niemand Glücklicheres als einen bemittelten Privatmann gibt.

Nach der Rückkehr in die Alte Welt pendelt sein Leben zwischen Reisen und Ruhe. In Mannheim und Heidelberg betreibt er wissenschaftliche Studien, dazwischen Reisen nach Russland und Madeira. Dann kann er beides vereinen. Die Niederländer, in deren Militärdiensten er noch immer steht, bieten ihm das Kommando über ihre Truppen auf Java. Und die Gartenlaube kündigt für 1855 ein neues Werk an.