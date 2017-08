Tumult auf dem Juristentag am 29. August 1867: "Schluss, Schluss"-Schreie mischen sich mit "Fortfahren"-Rufen. Dazwischen die laute Forderung: "Kreuzigen!". Ausgelöst hat den Tumult Karl Heinrich Ulrichs mit seinem Antrag auf eine Revision des Strafrechts. Er will die "endliche Aufhebung einer speziellen (...) ungerechten Strafbestimmung". Einer Strafbestimmung, die Menschen allein deswegen einer Strafverfolgung aussetzt...:

Juristisch verlangt Ulrichs, dass die so genannten "Fleischesvergehen" zwischen Männern nach den gleichen Kriterien zu strafen sind, wie die Liebe zu weiblichen Personen - nämlich: "dass sie also straflos bleiben."

Offiziell verboten ist die gleichgeschlechtliche Liebe nicht in allen deutschen Staaten, verfolgt wird sie aber überall. Den Vorwand liefern Gummiparagraphen wie "Erregung öffentlichen Ärgernisses" oder "Staatsgefährdung". Der Staat sieht sich nämlich in seiner Existenz bedroht, wenn Männer sich der Nachwuchszeugung verweigern.



Mit der Reichseinigung wird der preußische Unzucht-Paragraph gesamtdeutsches Recht. Das ist ein Grund für Karl Heinrich Ulrichs, das Land zu verlassen und in ein freieres Land zu gehen. Das ist Italien, wo Ulrichs sich der Wiederbelebung des Lateinischen als einigender Sprache Europas widmet. Damit hat er keinen Erfolg. Jedenfalls bis jetzt nicht. Aber die Urninge und Urniginnen mussten auch 150 Jahre auf ihre vollständige juristische Gleichstellung warten. Jetzt ist sie da – und das ist gut so.