9. Januar 1937: Schriftsteller Klaus Schlesinger wird geboren "Halb Ost, halb West, halb Schriftsteller, halb politischer Akteur"

Hauptinhalt

Klaus Schlesingers Buch "Berliner Traum" gehörte zu jenen Büchern in der DDR, die sogenannte "Bückware" waren. Nicht zuletzt wegen der Geschichten der Romanfigur Erwin Racholl, ein SED-Funktionär, der in Ost-Berlin in der U-Bahn einschläft und im Westen aufwacht. Dass man mit derartigen Geschichten bei der Obrigkeit aneckt, verwundert nicht. 1980 wechselt Klaus Schlesinger vom Ost- in den Westteil Berlins, da er in der DDR nicht mehr veröffentlichen kann. Vor 80 Jahren wurde er geboren.

von Hartmut Schade