Ich werde auch die Partnerstadt von Coventry, Dresden, besuchen. Die Bürger von Coventry haben Sie, Herr Bundespräsident, 1990 sehr freundlich begrüßt, als sie an einem Versöhnungsgottesdienst teilnahmen zum Gedenken an den 50. Jahrestag des traurigen Geschehens vom November 1940. Ich bin jetzt sehr froh, auch die Möglichkeit zu haben, an einem Versöhnungsgottesdienst in Dresden teilzunehmen.

Elizabeth II.