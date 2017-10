Kalenderblatt: 12.10.1492 - Kolumbus erreicht Amerika

Sofort sammelten sich an jener Stelle zahlreiche Eingeborene der Insel an. Sie gehen nackend umher, so wie Gott sie erschaffen, Männer wie Frauen, von denen eine noch sehr jung war. Alle jene, die ich erblickte, waren jung an Jahren, denn ich sah niemand, der mehr als 30 Jahre alt war. Dabei sind sie alle sehr gut gewachsen, haben einen schön geformten Körper und gewinnende Gesichtszüge.

Bordbuch, 12. Oktober 1492