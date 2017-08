Der Start der Mission im Spätsommer 1492 ist kein Zufall. Es ist das Jahr, in dem Isabel die Erste, Königin von Kastilien, Granada erobert, und dann nicht nur die Mauren, sondern auch die Juden aus dem Land treibt. Auf die sogenannte "Reconquista" folgt nun die Conquista, die Eroberung. Christoph Kolumbus, Augenzeuge in Granada, schreibt:

So wurde mir der Auftrag zuteil, mich nicht auf dem Landweg, wie es bisher üblich gewesen, nach dem Fernen Osten aufzumachen, sondern in westlicher Richtung aufzubrechen, also auf einen Wege, den nach unserm Wissen bis auf den heutigen Tag noch niemand befahren hatte. Kolumbus: Vorrede zum Bordbuch

Nach Jahrhunderten des Krieges auf der iberischen Halbinsel sind die Kassen Kastiliens leer. Und in Indien locken die sagenhaften, von Marco Polo beschriebenen Goldländer Kathai und Zipangu, China und Japan. Wobei: Als "Indien" gilt damals alles jenseits von Arabien. Die herkömmlichen Wege werden inzwischen vom Osmanischen Reich kontrolliert. Deshalb die Idee, auf dem westlichen Seeweg dorthin zu gelangen

Wer ist dieser Christoph Kolumbus? Und wie kommt er zu diesem Auftrag? Er ist ein Autodidakt, der sich besessen alles angeeignet hat, was seinem großen Ziel dient. Wohl geboren in der Seefahrer-Republik Genua, Spross einer Bauern- und Handwerker-Familie.

Ich glaube, er war ein ganz normaler Mann, ein Seefahrer wie viele andere. Der allerdings eine Frage, einen Drang seiner Zeit aufgegriffen hat. Es galt, den Seeweg nach Indien zu finden. Er hat mit seiner Genialität alle Anzeichen gesammelt, die es gab, die auf Land im Westen hin deuteten und hat verstanden, daraus ein Projekt zur formulieren und das durchzusetzen. Das ist eigentlich das Große an Kolumbus. Felix Becker, Historiker

Kolumbus geht auf's Ganze

Zehn Jahre hat Kolumbus in dieses Projekt gesteckt, dabei auch mit Franzosen und Portugiesen verhandelt. Fast wäre der Deal mit Kastilien noch gescheitert - wegen der Forderungen von Kolumbus. Er beansprucht bei Erfolg für sich den Erb-Titel eines "Admirals des Ozeans", will Vizekönig über die von ihm entdeckten Gebiete werden, zudem an den zu erwartenden Einnahmen wertvoller Metalle beteiligt werden. Er gibt sich selbstbewusst, auch, weil ihm nicht wenige ein Scheitern prophezeien.

Tatsächlich ist das Unternehmen eine Reise ins Unbekannte. Noch dazu mit aus heutiger Sicht bescheidenen Orientierungs- und Navigationsmitteln: von Hand gemalte Seekarten, Sand- und Stundenglas, der Quadrant, mit dem sich tagsüber der Sonnenstand gradweise ermitteln lässt und nachts der Polarstern; zudem der Astrolab, ein Gerät zum Messen von Winkeln. Und der Kompass. Doch auch der scheint verrückt zu spielen

13. September: Zu Beginn dieser Nacht wichen die Kompassnadeln nach Nordwesten ab, morgens zeigten sie mehr nach Nordosten. Aus dem Bordbuch

Der Magnetismus der beiden Erdpole sowie die Abweichung zwischen magnetischer und geografischer Richtung ist damals der Wissenschaft noch unbekannt. Die Mannschaft aber wird unruhig, die Offiziere sind skeptisch: Gelten die Naturgesetze in dieser Gegend schon nicht mehr? Und noch immer kein Land in Sicht! Meuterei liegt in der Luft. Am 10. Oktober, über zwei Monate nach Beginn der Reise, notiert Kolumbus.

Zu diesem Zeitpunkte beklagten sich meine Leute über die lange Reisedauer, die ihnen unerträglich zu sein schien. Ich wusste sie jedoch aufzumuntern, so gut ich eben konnte, und stellte ihnen den Verdienst, den sie sich auf diese Weise verschaffen konnten, in nahe Aussicht. Dem fügte ich hinzu dass es zwecklos wäre, darüber in Streit zu geraten, da ich nun einmal entschlossen sei, nach Indien zu gelangen und die Reise solange fortzusetzen, bis ich mit Gottes Hilfe dahin gelangt sein werde. Aus dem Bordbuch

Land in Sicht!