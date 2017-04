Ich setze das Haus davon in Kenntnis, dass heute um 13:21 Uhr das älteste Mitglied des Deutschen Bundestages, der frühere Präsident des Parlamentarischen Rates und der langjährige Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer verschieden ist. Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier

Das verkündet Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier am 19. April 1967. Der Tod Konrad Adenauers - das bedeutet den Abschied von einem Mann von so immenser Bedeutung, dass man sogar die Anfangsjahre der Bundesrepublik nach ihm benannt hat: Adenauer-Ära. Konrad Adenauer, der in einem Alter Bundeskanzler wurde, in dem sich andere längst in den Ruhestand verabschiedet hätten.

Wie die Adenauer-Ära begann

34 Jahre zuvor, im Februar 1933 kommt der neue Reichskanzler Adolf Hitler nach Köln. Oberbürgermeister Konrad Adenauer allerdings begrüßt ihn nicht auf dem Flughafen, eine geplante festliche Beleuchtung des Rheins untersagt er. Hitler sei schließlich wegen der Reichstagswahl hier und nicht als Kanzler, so Adenauers Standpunkt. Das ist zweifellos mehr als ein Affront. Als ihn die Nazis einen Tag nach den Kommunalwahlen vom 12. März für abgesetzt erklären, hat Adenauer - um Leib und Leben fürchtend - kurz zuvor die Stadt verlassen. Der neue Oberbürgermeister, NSdAP-Mitglied Günter Riesen, schleudert ihm nach:

Sie sind ein Verbrecher an allen Menschen, die mit Ihnen in Berührung gekommen sind. Sie sind der Angeklagte, ich bin ihr Ankläger, und das Volk ist Ihr Richter. Günter Riesen

Auch wenn Adenauer kein Mann des Widerstands ist - mehrfach wird er unter der Nazidiktatur verhaftet, das erste Mal 1934. Dann gehört Adenauer zu denen, die infolge des Attentats vom 20. Juli verfolgt werden, er kommt in das Messelager Köln. Von hier aus gelingt ihm die Flucht - doch bald darauf befindet er sich wieder in den Händen der Nazis. Genug Gründe, um sich in seiner Auffassung bestätigt zu fühlen:

Es ist schwer, die Menschen zu kennen und sie nicht zu verachten. Konrad Adenauer

Ab dem 4. Mai 1945 sitzt Adenauer wieder als Oberbürgermeister in Köln. Im Oktober allerdings verabschiedet ihn die britische Besatzungsmacht bereits wieder. Er habe seine "Pflicht gegenüber der Bevölkerung nicht erfüllt", so die offizielle Begründung. Er sei nicht "willfährig genug" gewesen, glaubt Biograph Werner Biermann. Und er fügt an:

Im Grunde haben die Briten Adenauer gerade rechtzeitig aus dem Amt entlassen, denn der Aufbau einer neuen christlichen Partei, der CDU, ist längst in Gang gekommen. Werner Biermann

Seine Kenntnisse im Politikbetrieb nutzt Adenauer nun konsequent für seinen späten Karriereweg aus. Beobachtbar zum Beispiel bei einem Treffen im Januar 1946. Am Anfang installiert er sich höchstselbst als Alterspräsident der Zusammenkunft, am Ende ist er Vorsitzender der CDU im Rheinland. Der 72-Jährige wird 1948 auch Präsident des Parlamentarisches Rates, der ein Grundgesetz für die Bundesrepublik schaffen soll. Franz-Josef Strauß etwa glaubt, dies sei für den Kölner nichts anderes als ein....

...Amt für einen ehrenvollen Abschied aus dem politischen Leben. Franz-Josef Strauß