Masur for president. Nein, natürlich nicht. Staatsratsvorsitzender sollte er werden, wünschten sich viele in den Revolutionsmonaten von 1989/90.

Die spontane Reaktion, dass in Leipzig die Menschen einem Musiker, einem Dirigenten, einem Orchester geglaubt hatten, weil das Orchester sich sofort hinter mich gestellt hatte, die hat uns froh gemacht. Und die hätte mir eventuell abgerungen, eine Zeitlang mitzuarbeiten, bei einer Neugestaltung.

Die musikalische Karriere beginnt holprig. Masur stammt aus einer Handwerkerfamilie im schlesischen Brieg. Musikuntericht bekommen die Schwestern. Kurt übt heimlich, fällt auf und bekommt doch noch eine Pianistenausbildung - die er aber abbrechen muss, weil der kleine Finger streikt. Die nächste Ausbildung als Dirigent an der Leipziger Musikhochschule bricht er ab, weil die Hallenser dringend einen Korrepetitor mit Dirigierverpflichtung suchen. Masurs Lehr- und Wanderjahre beginnen. Halle, Erfurt, Dresden, Schwerin. Dann holt ihn Walter Felsenstein an die Komische Oper in Berlin. Zwei Perfektionisten treffen aufeinander.