Prinzessin Diana und Prinz Charles präsentieren sich nach ihrer Trauung am 29.07.1981 auf dem Balkon des Buckingham Palastes in London Bildrechte: dpa

29. Juli 1981: Prince Charles und Diana geben sich das Ja-Wort. Die Medien weltweit berichten von diesem vermeintlich wunderbaren Ereignis, aber schon Wochen und Monate zuvor steht das Brautpaar im Blickpunkt des allgemeinen Interesses. Das ist nicht leicht für die Kronprinzessin. Kritische Artikel perlen an ihr nicht ab, sie tun ihr weh, und so fängt sie bald an, die Journalisten – das sind vor allem Journalisten des Boulevard – zu umwerben. Denn deren positiven Blick auf sich benötigt Diana, wenn sie die "Königin der Herzen" werden will.