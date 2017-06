Also hab ich gedacht: Wow, so will ich auch sein. Total frei. Sie kann früher gehen, sie kann machen, was sie will und sie kann Sachen herstellen. Mir wurde an diesem Punkt klar, also, ich hab die Regeln nie besonders gemocht und dies war das erste Mal, dass ich erkannt habe, du muss sie auch nicht mögen. Du kannst sie ignorieren.

Laurie Anderson