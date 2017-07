Helene Wagner wurde am 2. Mai 1891 zu Leipzig geboren. Sie ist eine von jenen glücklichen Naturen, die das Leben von der heiteren Seite belauschen und kleine Studien in reizend humorvoller Weise wiederzugeben vermögen.

1936 ist sie schon das erste Mal in psychiatrischer Behandlung – ist sie manisch-depressiv? Leidet an Paranoia? Lene Voigt hat einigen Grund, sich verfolgt zu fühlen. Die Nationalsozialisten machen ihr das Publizieren unmöglich. Sächsisch ist plötzlich ein Politikum, weil "irgendwie jüdisch".

Das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt Lene Voigt in ihrer Heimatstadt. Sie erholt sich nicht mehr, lebt bald in der Psychiatrie Leipzig-Dösen; zunächst als Patientin, später als Buchhalterin und Botin. Sie stirbt 1962, kaum beachtet. Auch in der Klinik schreibt Voigt – allerdings nur für Mitpatienten und Personal. Zwei Mundart-Gedichte - das ist alles, was in der DDR zu ihren Lebzeiten erscheint. Auch jetzt wieder ist das Sächsische ein Problem.