Wer das Ei auf die Hauptrollen als Frühstück und als Osterhasenmitbringsel reduziert, unterschätzt das ovale Etwas. Es galt und gilt als Fruchtbarkeitssymbol, war Zahlungsmittel, Helmut Kohl hat es in Halle widerwillig als Wurfgeschoss kennengelernt. Selbst die Entstehung der Welt hat man dem Ei zwischen die Schalen geschoben.

"Aus des Eies untrer Hälfte wird die Mutter Erde unten, aus des Eies obrer Hälfte wird der hohe Himmel oben; aus dem obren Teil des Gelbeis wird die Sonne weithin strahlend", heißt es in der Kalevala, dem finnischen Nationalepos.

Auch im Leben Leonardo da Vincis übernahm der Bratpfannenstar Aufgaben jenseits der üblichen Vorstellungen. So existiert eine Geschichte, laut der das Hühnerprodukt dem Universalgelehrten einst regelmäßig als Model gedient haben soll.

Als der junge Leonardo in die Werkstatt Andrea del Verrochios eintrat, soll dieser ihn aufgefordert haben, ein Ei zu malen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Irgendwann wurde das dem angehenden Genie zu bunt und es wollte wissen, was das ganze soll. Woraufhin ihm Verrocchio die Schwere der Aufgabe deutlich machte: Verändere er den Blickwinkel, verändere sich das Licht – und schon sähe das Ei ganz anders aus.

Diese Geschichte ist wohl eher ein Gleichnis, das sagen soll: "Übung macht den Meister" – und wer das Große in Angriff nehmen will, muss die Sorgfalt im Kleinen entdecken.

Leonardo favorisiert die Ölmalerei. Eine Kampfansage an das Ei – und die traditionelle Eitemperamalerei. Eitempera ist ein Bindemittel, für das man tatsächlich ein Ei braucht, so die Malerin Josephine Behlke:

Und zwar ist es so, dass das Ei mit ein paar anderen Bestandteilen zusammengemischt eine Art Klebstoff fürs Pigment ist. Pigmente sind Farbstoffe, die man in der Natur gewinnen kann. Heute kauft man ja fertige Farben, da sind Pigmente mit Acryl gebunden oder mit Öl.

Die Malerin hat selbst schon mit Eitempera gearbeitet: "Man mischt sich ein Bindemittel an und muss es innerhalb von ein, zwei Tagen verbrauchen, sonst fängt es an zu stinken."

Bei der Zerlegung des Auges muss man, um gut in das Innere schauen zu können und dabei nicht seine Flüssigkeit zu vergießen, das Auge in Eiweiß legen und es abkochen.

Und schließlich hat Leonardo das Ei im Gemälde "Leda mit dem Schwan" festgehalten. Sehr wahrscheinlich jedenfalls. Denn das Gemälde existiert nicht mehr, nur noch die Werke der Nachahmer sind vorhanden. Und die leisten sich, was das Ei angeht, erstaunlichen Interpretationsspielraum. Es ist mal heil, mal geborsten, mal gleich gar nicht vorhanden. Ei(n) starkes Stück – gerade in Anbetracht des Stellenwertes, den es spätestens am Ostersonntag wieder einnehmen wird.