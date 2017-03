Tirana steht am Rande der totalen Anarchie. Pausenlos rattern die Maschinengewehre. Wer diese Schüsse abgibt, warum und wohin, ist nicht herauszufinden. Sind es Rebellen oder Anhänger des Präsidenten? Anke Mai, Korrespondentin Bayerischer Rundfunk, 13.03.1997

Nicht nur die Hauptstadt, ganz Albanien scheint aus den Fugen, Mitte März 1997. Und der sogenannte "Lotterie-Skandal" bringt das Fass zum Überlaufen. Das Land droht in einem unregierbaren Machtvakuum zu versinken. "Der Spiegel" schreibt:

Der Präsident entmachtet, die Regierung ohne Autorität, die Armee in Auflösung: In Albanien, dem Armenhaus Europas, herrscht Gesetzlosigkeit, bewaffnete Banden terrorisieren das Land. "Der Spiegel", 17.03.1997

Über 40 Jahre hatte Langzeit-Diktator Enver Hodscha in Albanien ein bizarres stalinistisches Regime geführt. Nach dessen Sturz kommen die Reformen nur schleppend voran. Massenhaft verlassen die Albaner ihr zuvor isoliertes Land. Immerhin: Die Überweisungen der Fremdarbeiter und die anlaufende Privatwirtschaft sorgen in der Heimat für bescheidenen Aufschwung. Allerdings landet der Großteil des Geldes bald bei windigen Geschäftemachern: Finanzfonds, die mit schwindelerregenden Zinsraten in ihre Pyramidenspiel-Systeme locken. Korrespondent Herbert Mair beschreibt das System so:

Deren Geschäftsprinzip ist immer das Gleiche. Da werden Haben-Zinsen von monatlich 30 Prozent angeboten, manchmal sogar noch mehr. Damit die Leute dies auch wirklich glauben, werden die Zinsen anfangs sogar ausbezahlt. Das spricht sich dann herum. In Scharen bringen weitere Kunden zu Tausenden ihr mühsam Erspartes, andere beleihen sogar Häuser und das Land. Herbert Mair, Korrespondent

Dann kommt es, wie zu erwarten: Die Pyramiden brechen zusammen. Die Wut der Geprellten richtet sich schnell gegen die Staatsmacht. Hätte die Regierung nicht eingreifen müssen? Oder hat sie gar von den miesen Geschäften profitiert?

So ist es kein Wunder, dass die Leute in Albanien jetzt glauben, Präsident Berisha, sein Kabinett und seine Partei hätten Vorteile aus den dubiosen Machenschaften gezogen. Man spricht in Tirana ganz offen darüber, dass die demokratische Partei den letzten Wahlkampf aus diesem Topf bestritten hat. Herbert Mair, Korrespondent

Im vergleichsweise wohlhabenden Süden, in Vlora, beginnen gewalttätige Proteste, die sich schnell aufs Land ausbreiten. Staatliche Einrichtungen werden angegriffen, aber auch Geschäfte und Hotels. Waffenlager werden geplündert, Gefängnisse und Flughäfen gestürmt. Es gibt viele Tote und Verletzte. Die staatliche Ordnung bricht in Teilen des Landes zusammen. Kriminelle Banden übernehmen die Macht. Polizei und Militär greifen nur halbherzig ein. Sie haben zum Teil ebenso Geld verloren. Korrespondentin Anke May berichtet:

Die Polizisten und Soldaten haben das Feld geräumt. Anders als im Süden, wo sich Rebellen bisher immer deutlich gegen Präsident Berisha richteten und seinen Rücktritt als oberstes Ziel ansahen, ist in Tirana überhaupt nicht auszumachen, ob die wild um sich schießenden Männer überhaupt ein Ziel haben. Anke Mai, Korrespondentin Bayerischer Rundfunk, 13.03.1997