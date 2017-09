Mein Vater hatte 'Nein' gesagt, meine Mutter 'Ja', also war klar, dass es 'Ja' heißen würde.

Geboren wird Luciano Pavarotti 1935 in Modena. Der Vater arbeitet als Bäcker, die Mutter in einer Fabrik. Aber die Eltern sind für ihren Sohn noch viel mehr:

Meine Mutter war eine Dichterin und mein Vater war ein Dichter. Nicht, dass sie Gedichte geschrieben hätten. Sie waren Dichter in ihren Herzen. Und so genoss ich eine sehr poetische Erziehung.

Seine Erziehung lässt Pavarotti zuerst den Lehrerberuf in Angriff nehmen, dann wendet er sich doch dem Gesang zu. Die Ausbildung dauert, nebenher setzt der Italiener seine Stimme überzeugend als Versicherungsvertreter ein. Manchmal kommen Zweifel auf, inwieweit das alles Sinn hat. Später aber wird Pavarotti sagen:

1961 steht Pavarotti das erste Mal auf der Opernbühne. Als Rodolfo in "La Bohéme". Auftrittsort: Reggio nell'Emilia. Bald schon melden sich namhaftere Spielstätten: Das Royal Opera House in London, die Scala, die Met. Kritiker, weiß Biographin Ève Ruggiéri, schreiben hingerissen von Stimmbändern, die Gott geküsst habe, und es wird bewundert, mit welcher Bravour der Sänger das hohe C meistert.