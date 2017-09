Kennt Ihr eine plumpere Indiskretion, als einen Brief zu lesen, der nicht an Euch gerichtet ist? Sich hinterlistig eine für einen Fremden bestimmte vertrauliche Mitteilung aneignen, ein intimes Geheimnis zu verletzen, ohne ihren Willen zwei sich offenbarende Geister auszuspähen, (…) gibt es einen Menschen von Ehre, der solcher Gemeinheit fähig wäre?

So fragt um 1870 eine französische Tageszeitung. Die Frage bezieht sich konkret auf die berüchtigten "Schwarzen Kabinette": amtliche Post-Schnüffelstationen, eingerichtet wohl zuerst 1628 vom ebenso berüchtigten Kardinal und Minister Richelieu in Paris. Seit Post befördert wird, seitdem wird darin auch herumgeschnüffelt, von Staats wegen. In Frankreich seit dem 15. Jahrhundert, wie Bruno Emil König in seinem Buch über die "Schwarzen Kabinette" berichtet.