Für Zamenhof selbst ist die Verständigung kein Problem. Er spricht Jiddisch, Russisch, Polnisch, Deutsch und Französisch. In der Schule hat er noch Latein, Griechisch und Hebräisch gelernt. Mit 18 soll er einen ersten Entwurf einer "Lingwe Uniwersala" fertighaben, den sein Vater verbrennt. Der Junge soll schließlich was Ordentliches lernen.



Zamenhof studiert Medizin, praktiziert als Augenarzt und widmet sich weiter den Sprachen, genauer: einer Universalsprache. 1891 erscheint sein Buch "Internationale Sprache. Vorrede und vollständiges Lehrbuch", veröffentlicht unter dem Pseudonym "Doktoro Esperanto". Was in der neuen Sprache "ein Hoffender" bedeutet und alsbald zum Synonym der neuen Kunstsprache wird.