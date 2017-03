Im Januar 1831 vertraut Marie-Henri Beyle diesen Gedanken seinem Tagebuch an. Und untertreibt dabei, denn unbekannt ist vielleicht Beyle, nicht aber "Monsieur de Stendhal". Unter diesen Namen ist zum damaligen Zeitpunkt der Roman mit dem kryptischen Titel "Rot und Schwarz" erschienen, der Leser und Kritiker begeistert. Alfred de Musset schreibt in der Zeitschrift "Le Temps", der Autor äußere sich ...

... in einer völlig leidenschaftslosen Weise über Dinge, die einem das Blut sieden lassen: Er ist ein wahrer Teufel von einem Kerl, der in seiner magischen Laterne Monstrositäten in einfacher, bisweilen fast naiv anmutender Gewandung erscheinen lässt.

Mir mangelte es lediglich an der Kühnheit zu schreiben, an einem Weg, auf dem das Genie sich entfalten konnte.

Und so führt Beyles Weg in eine Schreibstube der Napoleonischen Armee und im Gefolge dieser durch ganz Europa: Mailand, Wien, Moskau, Berlin und Braunschweig. Dabei bemerkt er über die Ernährung der Deutschen:

Fatal für einen Mann, der in all dem Morden und Brandschatzen quer durch Europa sein Ziel nicht vergisst: "Was will ich? Den Ruf des bedeutendsten französischen Dichters erlangen." Doch die Versuche des Mathematikliebhabers, literarische Regeln und Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, die er einfach nur befolgen müsse, um Erfolg zu haben, bleiben erfolglos – bis 1830. Da ist Marie-Henri Beyle schon 47, wieder einmal frisch verliebt und schreibt innerhalb einiger Wochen die Geschichte des Julien Sorel, die er unter dem Titel "Rot und Schwarz" veröffentlicht.