"Hier", das meint Berlin. Es ist also ein wenig schmeichelhaftes Urteil für die Berlinerinnen, gefällt von der Salonniére Anna von Helmholtz. Dafür ein umso freundlicheres über Marie von Schleinitz.



Marie von Schleinitz, berichtet Petra Wilhelmy in "Der Berliner Salon im 19. Jahrhundert", erblickt 1842 in Rom das Licht der Welt, als Tochter des preußischen Ministerpräsidenten. Die Klavierspielerin schließt anfangs der 1860er-Jahre mit Paris Bekanntschaft, 1865 ehelicht sie den preußischen Minister des Königlichen Hauses, Alexander Freiherr von Schleinitz, der sich ab 1879 Graf nennen darf. Noch im ersten Ehejahr eröffnet Marie von Schleinitz ihren Salon. Berlin bietet für ein solches Vorhaben in ihren Augen ideale Möglichkeiten: