Georg Wilhelm Amberger schreibt in seinem Buch "Das Handballspiel": "Die Jünglinge ertüchtigen ihre Leiber beim Fußball. Jedenfalls solange, bis sie in den Schützengräben des Weltkrieges zerfetzt werden. Aber die Maiden? Auch sie brauchen Bewegung an frischer Luft. […] Es galt für die Frau, die sich zunächst und in der Hauptsache nur in solchen Sportzweigen betätigte, die im Sommer ausgeübt werden, für den Herbst und Winter ein Betätigungsfeld zu schaffen, durch das sie sich den Vorteil der gesunden körperlichen Ausarbeitung auch in dieser Jahreszeit verschaffen konnte."

Während die Männer "fußlümmelnd" sich um den Ball stritten, sollten die Damen ihn sich sittsam zuwerfen. Was anderes war angesichts des Umfanges von 71 Zentimetern auch kaum möglich. "Ein ebenso entscheidendes wie erfreuliches Charakteristikum des neuen Spiels war das Verbot für die Frauen, um den Ball zu raufen.", lobt 1927 Major a.D Josef Hell, Bundessekretär des Reichssportbundes, ausdrücklich die von Max Heiser aufgestellten Regeln für Frauenhandball.

Tradition der Ballspiele

Letztlich muss der Ball ins Tor Bildrechte: IMAGO Sich Bälle zuzuwerfen macht die Menschheit natürlich schon viel länger als hundert Jahre. Homer besingt das Uraniaspiel der Griechen und die Römer spielten Harpaston. Doch so richtig Schwung kommt in das Ballspiel erst, als die Engländer das Fußballspielen erfinden und damit die deutschen Turnfunktionäre in Zugzwang bringen. Der Sporthistoriker Erik Eggers bemerkt: "Da haben die deutschen Turnfunktionäre, die sehr, sehr mächtig waren, gemerkt: die Jugend läuft uns eigentlich davon. Und weil vor allem Fußball populär war, hat man sich an diesen Fußball herangemacht und hat versucht, eine baugleiche Sportart zu schneidern, quasi zu klonen."

Die Grundidee ist bei Fußball und Handball so ziemlich die gleiche. Auf einem Spielfeld von etwa 100 Metern Länge und 60 Metern Breite sind an beiden Enden Tore aufgestellt. Elf Spieler auf der einen Seite, elf Spieler auf der anderen Seite versuchen, den Ball nach bestimmten Regeln ins gegnerische Tor zu treiben. Josef Hell, Bundessekretär des Reichssportbundes

Und das hieß auch schon bei Max Heiser 1917: "Der Ball muss nach drei Sekunden abgegeben werden, es dürfen nur drei Schritte mit dem Ball in der Hand gelaufen, er darf nicht mit Fuß gespielt werden."

Die Männer kommen hinzu

Als der Ball kleiner und Zweikämpfe erlaubt werden interessieren sich auch die Männer für das Spiel. Vereine entstehen, Meisterschaften werden ausgespielt.

Handball entspricht seiner natürlichen Art zufolge ganz besonders dem deutschen Wesen. […] In keinem Land der Welt hat dieses Spiel eine so temperamentvolle Entwicklung genommen wie gerade in Deutschland. Josef Hell, 1927 in seinem Rückblick auf zehn Jahre Handball