Es ist ein kleiner Auftritt, aber einer, der nachhallt. Michael Gwisdek spielt in "Oh Boy" einen dieser Typen, die man kennenlernt, wenn man abends allein in der Kneipe sitzt und eigentlich seine Ruhe haben will. Die betrunken und ungefragt von der Seite auf dich einreden und sich auch nicht beirren lassen, wenn du sie bittest, aufzuhören. Der gebürtige Berliner mimt diesen Mann namens Friedrich in einer Mischung aus Verlorensein, Agressivität und Einsamkeit, selbst eine Spur Humor schwingt mit – und er wirkt dabei fast erschreckend authentisch.

Weil ich mit 16 die Bravo gelesen und gesehen habe, dass man also an den schönsten Plätzen der Welt arbeiten kann – also O. W. Fischer ("Peter Voss, der Millionendieb"), der hatte immer so ein Glas in der Hand auf irgendwelchen Balkons an der Costa Brava oder so mit schönen Frauen – und dann stand auch noch drin: Der kriegt dafür einen Haufen Geld. Hab ich gesagt, na das ist doch ein toller Beruf. Ich will so einen Beruf haben.

Nach dem Studium fährt Gwisdek zweigleisig. So ist er bei der DEFA etwa in "Till Eulenspiegel", "Jadup und Boel", "Dein unbekannter Bruder" oder "Olle Henry" zu sehen. "Treffen in Travers" von 1988 dreht Gwisdek selbst, und er verschickt seinen Film sogar nach Cannes. Parallel dazu arbeitet der Schauspieler all die Jahre am Theater; erst in Karl-Marx-Stadt, dann in Berlin. So ist er als Horatio in Shakespeares "Hamlet" zu erleben – in einer Inszenierung von Benno Besson an der Volksbühne aus den 1970er-Jahren.