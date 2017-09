Minna von Barnhelm und der Major von Tellheim sind füreinander bestimmt. Trotzdem scheinen sie nicht zueinander zu finden. Tellheims Ehre, Tellheims Gefühle stehen dem im Weg. Der aus preußischen Diensten verabschiedete Offizier steckt - als Folge guter Tat - in finanziellen Schwierigkeiten, er wird verdächtigt, bestechlich zu sein. Eine Situation, die es ihm unmöglich macht, an seiner Liebe festzuhalten. Es ist nun an Minna, Tellheim mit Witz und Einfallsreichtum eines Besseren zu belehren – und zu fluchen:

Ja, der Ehrbegriff. Mit dem hat Lessing so seine Probleme. Schon 1752 schreibt er "Die Ehre hat mich nie gesucht; sie hätte mich auch nie gefunden". Denn was ist das – Ehre? So wie sie von seinen Zeitgenossen verstanden wird, hält Lessing die Ehre für überholt. Einen aufrichtigeren, verständigeren, eben ehrbareren Charakter als Tellheim kann es kaum geben. Dass er die Geliebte nicht an sich binden will, wo ihm der finanzielle Ruin und das gesellschaftliche Aus drohen - mehr als nachvollziehbar. Johann Gottfried Herder schreibt: