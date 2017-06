Die Frau schreit, sie stottert, es ist mehr als nur Gesang - als ob sie ihre Seele offenbart. Die Stimme, intensiv und leidenschaftlich, wirbelt die Gefühlswelt der Zuhörer völlig durcheinander. Bis zu ihrem Auftritt in Monterey (Kalifornien) 1967 ist Janis Joplin nahezu unbekannt. Nach Monterey wird sie zum weiblichen Star der "Flower Power".

Das Konzept für das Festival entsteht im Marihuana-geschwängerten Kopf des Produzenten Alan Pariser. Letztlich kümmern sich aber Plattenboss Lou Adler und John Philips von den populären "The Mamas And The Papas" um die Organisation. Ihre Motive sind mannigfaltig: Der wachsenden Hippie-Gemeinde können sie ein paar großartige Tage schenken, den Managern hingegen vorführen, wie viel Geld da herauszuholen ist. Auch Eitelkeit mag eine Rolle spielen: Ihre Namen werden in allen Zeitungen auftauchen.

Alle Probleme der Welt lösen sich im Rausch auf

Auf Monterey stoßen die Organisatoren, weil hier schon seit Jahren ein Jazz-Fest heimisch ist. Die Stadtväter bekommen zwar angesichts des zu erwartenden Publikums kalte Füße, doch tragen die verstärkten Polizeieinheiten während des Festivals später selbst Blumen im Haar. Sehr schnell ist auch klar, wie die Bands bezahlt werden sollen: Gar nicht! Darum muss das gigantische Hippie-Treffen als Benefizveranstaltung aufgezogen werden.

Das Festival nimmt am Abend des 16. Juni 1967 seinen Anfang. Unter dem Slogan "Music, Love, and Flowers". Für die Musik sorgen rund 30 Bands und Solokünstler, für die Blumen sorgt Hawaii, für die Liebe das großartige Wetter. Der Vietnam-Krieg, der Mord an John F. Kennedy, Black Power und die Rassenkonflikte – all das löst sich für drei Tage in einen Rausch aus LSD und Musik auf.

"Der schönste Moment des 60er-Jahre-Trips"

Grateful Dead, Canned Heat, The Byrds, Simon & Garfunkel spielen auf dem Festival. Folk, Blues, Soul und harter Rock – alles ist vertreten. Das Konzert am letzten Abend stellt dabei wohl den spektakulären Höhepunkt dar. Zuerst zerlegen "The Who" ihr Equipment, danach liefert Jimi Hendrix seine Show. Er umschmeichelt seine Gitarre zu "Wild Thing", simuliert einen heftigen Liebesakt und zündet das Instrument schließlich an.