Wie es hinter dem Mieder beschaffen und unter dem Röckchen, Lehret, wißt ihr es nicht, zierlich der reisende Freund. Friedrich Schiller und Johann Wolfgangvon Goethe, Xenien

Der reisende Freund, dessen Goethe und Schiller in ihren Xenien gedenken, es ist Moritz August von Thümmel, Bestsellerautor. 5.000 Taler zahlt Verleger Göschen an Thümmel. Mehr als an Goethe und Wieland zusammen. Sex sells gilt auch vor 250 Jahren.

Ich will es dir nicht zu leide tun, die kleine Margot mit allen ihren Annehmlichkeiten zu schildern. Doch sei versichert, daß sie von euren Operngesichtern so weit absteht, als die aufblühende von einer bis zur Hagebutte verschrumpften Rose. Und so ein Mädchen wird mir aus lauter Gutherzigkeit zugeführt. Für wie alt muss mich mein ehrlicher Wirt halten, wenn er glaubt, dass dies nichts zu bedeuten habe? Moritz August von Thümmel

Der mit leichter, frivoler Hand schreibende Thümmel ist Beamter am Hofe Sachsen-Coburg-Saalfeld und studierter Jurist. Wobei er bei seinem Studium der Jurisprudenz in Leipzig auch im Hörsaal von Literaturpapst Gottsched und Fabeldichter Gellert sitzt. Den Sprung ins kalte Wasser des freien Schriftstellerdaseins wagt Thümmel nicht. Stattdessen wird er Kammerjunker und Wirklicher Geheimer Rat in Coburg.

Thümmel gelingt es, Scherz und Ironie von Coburg aus zu verbreiten. "Wilhelmine oder der vermählte Pedant" wird ein Bestseller, fehlt in keinem Bücherschrank. Nicht in Berlin, Leipzig, Hamburg, nicht in Petersburg, Rom, Paris und Amsterdam. Und auch nicht in Weimar am Frauenplan.

Thümmels Wilhelmine, eine kleine geistreiche Composition, so angenehm als kühn, erwarb sich großen Beifall, vielleicht auch mit deßwegen, weil der Verfasser, ein Edelmann und Hofgenosse, die eigne Classe nicht eben schonend behandelte. Johann Wolfgang von Goethe

Nicht deswegen wird Thümmel entlassen. Er habe seine Amtspflichten vernachlässigt, wirft man ihm vor. Zum Hungerleider wird er nicht. Thümmel heiratet eine wohlhabende Witwe. Die seines jüngeren Bruders. Ab 1791 erscheint in zehn Teilen sein Hauptwerk "Reise in die mittäglichen Provinzen Frankreichs". Kein Reiseführer, wie die Schilderung des Städtchens Montpellier zeigt, berühmt für seine medizinische Fakultät.

Die engen Gassen verschlingen sich ineinander wie die Gedärme in einem menschlichen Körper. Aus allen Türen und Fenstern tritt dir ein Apothekergeruch entgegen. Und auf dem Markte liegen Skelette. Moritz August von Thümmel

Der schwer hypochondrische Reisende Wilhelm findet dank seiner Reise in die mittäglichen Provinzen Lebensglück und Liebe und begeisterte Aufnahme bei den zeitgenössischen Lesern. Georg Christoph Lichtenberg liest manche Stellen sechs-, siebenmal und schwärmt:

Einiges im Buche, zumal unter den Versen, läßt sich schlechterdings nicht besser machen. Georg Christoph Lichtenberg