Nylon: Ein Kunstname für eine Kunstfaser – die erste der Welt, die der empfindlichen und teuren Naturseide aus Fern-Ost Konkurrenz machte. Daher soll auch der Name kommen – angeblich die Anfangsbuchstaben eines triumphierenden Satzes: "Now you look old, Nippon!" - sinngemäß: "Nun siehst du alt aus, Japan!" Das soll der Erfinder des revolutionären Materials, Wallace Carothers, ausgerufen haben - was jedoch unwahrscheinlich ist. Denn als Nylon seinen endgültigen Namen erhält, ist der Erfinder schon tot. Selbstmord, so heißt es. Seine neue Kunstfaser indes macht Karriere.