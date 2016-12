Es ist einfach zu kompliziert! Der Weimarer Waisenhausleiter Johannes Daniel Falk probt mit seinen Zöglingen Lieder für die Weihnachtsfeier. Doch so recht zufrieden ist er nicht. Zu schwer sind wohl die Texte und Melodien für die Jungen. In einer Pause – so zumindest berichtet die Legende - summt eines der Kinder, ein Junge aus Sizilien, eine Melodie.

Johannes Daniel Falk ist angetan: eine einfache, schöne Melodie. Es ist ein Marienlied, das sizilianische Fischer einst auf dem offenen Meer zur Ehre der Muttergottes sangen und so um Beistand baten: "O sanctissima, o purissima".

Zwei Versionen der Entstehungsgeschichte

Johannes Daniel Falk Bildrechte: dpa Der Text allerdings ist für das protestantische Weimar ungeeignet. Ein neuer Text muss her - konfessionell neutral und kinderleicht zu lernen. So entsteht das Weihnachtslied "Oh du fröhliche". Zugegeben, dies ist die romantische Variante der Entstehungsgeschichte.



Aber auch in der wahrscheinlicheren, etwas schlichteren Version spielt Johannes Daniel Falk eine Hauptrolle. Der Sohn eines armen Danziger Perückenmachers hatte mit einem Stipendium in Halle ein Theologiestudium begonnen - und es bald wieder abgebrochen. Stattdessen geht er nach Weimar, als Privatgelehrter, Publizist und Dichter satirischer Texte.



Es sind bittere Zeiten: Nach der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 bringen marodierende Soldaten und grassierende Seuchen viel Leid über die Bevölkerung. Vier der sieben Kinder Falks sterben an Typhus. Der Dichter beschließt, tief getroffen, sich sozial zu engagieren.

Ich merkte: Gott schenkt dir das Leben, weil er weiß, dass du ein Herz voll Liebe für deine Mitmenschen hast; das sollst du den armen Kindern zuwenden, die ihre Eltern verloren haben. Johannes Daniel Falk

Er und seine Frau Caroline nehmen Kriegswaisen auf - zunächst zehn bis 15 Kinder, später in einem eigenen Haus bis zu 300 Zöglinge. Verwahrloste und heimatlose Jungen, bettelnd, stehlend, vom Staat kaum betreut. Sie erhalten bei den Falks über Bett, Kleidung und Kost hinaus auch eine berufliche Ausbildung und religiöse Unterweisung.

Um seinen Jungen Halt und Orientierung zu geben, gestaltet "Waisenvater" Falk mit ihnen auch christliche Bräuche und Feste. Auf der Suche nach passenden Weihnachtsliedern – und dies nun scheint die wirkliche Entstehungsgeschichte - stößt Falk in einer Volksliedsammlung auf das alte sizilianische Fischerlied. Mit dem neuen Text Falks entsteht ein von ihm so bezeichnetes "Alldreifeiertagslied" – gewidmet den drei Hauptfesten der Christenheit: Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Falk resümiert:

Meine Dichtung hat jetzt ein anderes Gewand angezogen, wie auch der Mensch sich gewandelt hat, seit ich unter dem Kreuz den Herrn recht erkannt habe. … Besonders mit dem Alldreifeiertagslied ist’s mir geglückt. Ich sprach es den Kindern in der Sonntagsschule zweimal vor, da konnten sie es alle. Johannes Daniel Falk

1816, so berichtet Falk, gehört das Lied – wohl erstmals - zu den Liedern, "die jeder Zögling der Sonntagsschule auswendig wissen und singen muß".