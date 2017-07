Jede Tänzerin ist das, was das Publikum in ihr sieht.

Und das, was Margaretha dem Publikum über sich erzählt: "Ich wurde geboren in der heiligen Stadt Jaffnapatam. Mein Vater war ein hoch angesehener Brahmane, meine Mutter eine Tempeltänzerin, die mit 14 Jahren bei meiner Entbindung starb. Aufgewachsen bin ich in der Obhut von Tempelpriestern."