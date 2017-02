Kalenderblatt: 01.02.1937 - Paul von Eltz-Rübenach tritt als Minister zurück

Joseph Goebbels zittert noch am Tag danach die Feder vor Empörung, als er in seinem Tagebuch schreibt:

Ministersitzung: der Führer dankt allen tiefbewegt. Nimmt die Nichtparteigenossen in die Partei auf und verleiht ihnen das goldene Ehrenzeichen. Da geschieht das Unfaßbare. Eltz lehnt die Annahme ab, tritt nicht in die Partei ein, weil wir angeblich 'die Kirche unterdrücken' ... Wir sind alle wie gelähmt. Das hatte niemand erwartet.

Eltz - das ist Paul Freiherr von Eltz-Rübenach, seit 1932 Minister für Verkehr und Post. Eltz stammt aus einem alten rheinischen Rittergeschlecht – standesbewusst und katholisch wächst er auf, auch voller Begeisterung für Eisenbahnen. Er studiert Maschinenbau, tritt in die preußische Eisenbahnverwaltung ein und steigt rasch auf.

Das große Ideal öffentlicher Ordnung blieb für Eltz-Rübenach der christliche Staat ... Schon im Jahre 1933 war er sicher gewesen, dass mit dem 'Führer' jener 'geniale Staatsmann' an die Macht gelangt war, mit dem die Wiederaufwertung der Religion gelingen und die Dekadenz der modernen Welt gestoppt werden könnte.

Bei so viel Verehrung überrascht es kaum, dass Eltz-Rübenach auch nach der nationalsozialistischen Machtübernahme seinen Ministerposten behält. Doch dem Freiherren kommen bald Zweifel, ob Hitler tatsächlich der Mann ist, der einen christlichen Staat will. Dieser erklärt ihm in einer Unterredung, es sei "Aufgabe des Nationalsozialismus, die Herde aufzunehmen, die keinen Hirten mehr hätte".