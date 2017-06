Mein privates Leben ist ereignislos glücklich verlaufen, von einigen unangenehmen Zwischenfällen abgesehen, die ich jedoch leicht überwinden konnte. [...] Eine glückliche Kindheit, eine Liebesheirat zur rechten Zeit, ein Heim mit Kindern, Freunde und schließlich Erfolg in Hülle und Fülle. Pearl S. Buck, Schriftstellerin

Beneidenswert, wer so ein Leben hat, wie es Pearl Sydenstricker Buck in ihrer Autobiographie "Mein Leben, meine Welten" schildert. Nur: Lohnt es sich, so ein banales Leben literarisch zu verewigen? Nun, wenn man flott schreiben kann und wenn das Leben in Wahrheit weit weniger langweilig verlief, dann schon.

Geboren in Hillsboro/West Virginia als Tochter presbyterianischer Missionare wächst Pearl in China auf – in zwei Welten: Der chinesischen ihrer Spielgefährten und der westlichen ihrer Eltern. Zwischen beiden existiert nicht nur keine Verbindung, es prallen Kulturen aufeinander, erlebt das Kind.

Jedesmal, wenn mein Vater seine Lehre verkündete, hatte ich ein unbehagliches Gefühl und dachte mir: 'Wenn er doch nur still wäre und lieber vorlebte, was er predigte'. Pearl S. Buck

Glücklich ist die Kindheit eher wegen ihrer chinesischen Spielkameraden, die ihr 1927 in der chinesischen Revolution das Leben retten. Eine der sogenannten "kleinen Unannehmlichkeiten", wie Buck sie nannte.

Wir versteckten uns den ganzen Tag, 13 Stunden um genau zu sein, in der winzigen Hütte einer armen Frau, der ich einmal geholfen hatte. Wir durften keinen Laut von uns geben, da ringsum Soldaten waren. Pearl S. Buck

Pearl S. Buck (Aufnahme von 1960) Bildrechte: IMAGO 1917 hat Pearl Sydenstricker den Mitarbeiter der Missionsgesellschaft John Lossing Buck geheiratet. Eine "Liebesheirat zur rechten Zeit"? Wohl kaum. Pearl beschreibt es einmal so: "Wenn im Leben eines gesunden, normalen Menschen die Zeit kommt, ist eine Heirat mit der am ehesten in Betracht kommenden, in erreichbarer Nähe befindlichen Person nachgerade unvermeidlich."



Pearl beginnt in dieser Zeit zu schreiben, über das, was sie kennt und liebt: China. 1930 erscheint "Ostwind-Westwind" und 1934 "Die gute Erde". Es ist ihr populärstes Werk, das sich millionenfach verkauft und in 30 Sprachen übersetzt wird. Und: Es bringt ihr den Nobelpreis ein.

Dass er mir verliehen wurde, entsprach den Intensionen Alfred Nobels. Denn er hatte bestimmt, dass der Preis nicht etwa an lange schon anerkannte, alte und erfolgreiche Schriftsteller gehen sollte, sondern an junge, um sie zu ermutigen. Und ich war, was das Schreiben betraf, immer noch jung. Pearl S. Buck

Die Anerkennung beflügelt Pearl S. Buck. Sie schreibt ohne Unterlass. Manchmal erscheinen sogar zwei Romane in einem Jahr.

Ich gehöre zu jenen unglücklichen Geschöpfen, die nur im Gleichgewicht sind, wenn sie gerade schreiben, eben etwas geschrieben haben oder etwas zu schreiben beabsichtigen. Pearl S. Buck