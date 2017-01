"Uskorenje" ("Beschleunigung") ist das Gebot der Stunde. So verkündet es Michail Gorbatschow auf dem XXVII. Parteitag der KPdSU 1986. Ungeschminkt beschreibt er die Lage im Land als eine Vorkrisen-Situation. Nun solle umgesteuert, "Kurs auf die Beschleunigung" genommen werden, fordert Gorbatschow.

Temposteigerung des Wirtschaftswachstums [...] in einer neuen Qualität [...] größtmögliche Intensivierung der Produktion auf der Grundlage des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, strukturelle Umgestaltung der Wirtschaft, Anwendung effektiver Formen der Leitung, der Arbeitsorganisation und -stimulierung.

Beschleunigt wird aber nur in der Wirtschaft. Die gesellschaftlichen Verhältnisse hingegen sollen "vervollkommnet" werden. Ganz neue Töne bekommen die Delegierten ein Jahr später auf einem Plenum des Zentralkomitees von Gorbatschow zu hören: "Nur durch Demokratie und dank der Demokratie ist die Umgestaltung selbst möglich." Frühere Reformversuche in der Sowjetunion seien alle an fehlender Demokratie gescheitert.