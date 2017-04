Ausgabe der Prawda aus dem Jahr 1917 Bildrechte: dpa

Sozialistische Weltrevolution? Selbst Lenins bolschewistische Mitstreiter sind perplex. Russland gilt auch ihnen als nicht reif für den Sozialismus, müsse erst einmal eine bürgerlich-demokratische Entwicklung durchlaufen. Jetzt fordert Lenin "... die Macht in die Hände des Proletariats und der ärmsten Schichten der Bauernschaft zu legen." Die Provisorische Regierung sei zu stürzen, unverzüglich Frieden zu schließen, Grund- und Fabrikbesitzer zu enteignen, Banken zu verstaatlichen, alle Macht den Räten zu übertragen und Russland in eine Sowjetrepublik umzuwandeln.



Als Lenin seine Thesen in der Parteizeitung "Prawda" veröffentlicht, bezeichnet diese sie als "unannehmbar" und "Fieberphantasien". In der Partei stellen sich Kamenew und Stalin gegen ihn, fordern weiterhin mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Georgi Plechanow, laut Lenin der brillanteste marxistische Theoretiker Russlands, meint dazu: "In seiner gegenwärtigen anarchistischen Stimmung kann eine derartige Mahnung Lenin natürlich nicht zur Vernunft bringen. Alle, die ihm im Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten widersprachen, hat er durchweg als Opportunisten bezeichnet, die dem Einfluss der Bourgeoisie erlegen seien und deren Einfluss auf das Proletariat übertragen würden. Das ist wieder die Stimme eines Anarchisten."