In dem Film "Liebestechnik für Fortgeschrittene" wird behauptet, dass es hier "Alles" zu sehen gibt. Alles? Ein dehnbarer Begriff. Der Film von 1970 nimmt sich von heute betrachtet sehr zurückhaltend aus, wenn in das Stellungsspiel beim Sex eingeführt wird. Und doch gehört der Streifen zu den spekulativeren Arbeiten jener Welle, die unter dem Logo "Aufklärung" das Publikum beglücken und vielleicht sogar wirklich bilden wollen.



Am Anfang der westdeutschen Aufklärungsfilme der späten 60er- und frühen 70er-Jahre steht "Helga - Vom Werden des menschlichen Lebens" von 1967.