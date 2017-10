Pfeifende Männer beherrschen im Jahre 1958 die deutschen Charts. Im April, im Mai und im Juni stehen sie ganz oben, sie liefern den erfolgreichsten Hit des gesamten Jahres. Was sie da pfeifen, ist der "Colonel Bogey March", sehr viel älter als der Film, dem er seinen weltweiten Bekanntheitsgrad verdankt: "Die Brücke am Kwai" von 1957.

Alec Guinness spielt in "Die Brücke am Kwai" die Rolle des Colonel Nicholson Bildrechte: dpa Hier wird er von Briten gepfiffen, Kriegsgefangene der Japaner. Angeführt werden die Pfeifenden von Colonel Nicholson. Sie sollen eine Brücke über einen Fluss, eben den Kwai, bauen - so die Ansage. Dagegen hat der Brite prinzipiell nichts. Nur: laut Genfer Konvention sind Offiziere nicht zu körperlicher Arbeit heranzuziehen. Und das möchte doch bitte so bleiben.



Nicholsons Mannen finden diesen Widerstand mutig, riskiert der Offizier doch sein Leben. Doch dieser aus Buchstaben, Prinzipien und Ehrgefühl geborene Widerstand wandelt sich, als die japanische Seite die Forderungen Nicholsons letztlich akzeptiert. In der Überzeugung, westliche Überlegenheit demonstrieren zu müssen, stellt er dem Gegner eine Brücke hin, zu der dieser nie in der Lage wäre. So wird der Brite ungewollt zum japanischen Erfüllungsgehilfen, nunmehr selbst die Offiziere zur körperlichen Arbeit heranziehend und völlig beratungsresistent.

Oscar im Schatten "unamerikanischer Umtriebe"

Der französische Schriftsteller Pierre Boulle schrieb die Romanvorlage des Films. Bildrechte: dpa "Die Brücke am Kwai" entsteht nach dem gleichnamigen Roman von Pierre Boulle. Der wird zuerst auch als Drehbuchautor vorgestellt, weil die eigentlichen Verfasser des Skripts, Carl Foreman und Michael Wilson, in Hollywood auf der schwarzen Liste stehen. Boulle kassiert sogar einen Oscar.



Dass die Hauptrolle an Alec Guinness geht, steht längst nicht von Anfang an fest. Da werden ganz andere Namen gehandelt: Charles Laughton, Cary Grant, Laurence Olivier.