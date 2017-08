Nach einer vielbesungenen, ruhmreichen Karriere sieht es anfangs überhaupt nicht aus. Alles beginnt mit einer Ablehnung und einer Flucht. Eugen von Savoyen wächst in Paris auf. Er stammt aus dem italienisch-französischen Hochadel und darf sich Prinz nennen. Eine geistliche Laufbahn ist für ihn vorgesehen, doch Eugen will lieber zum Militär. Das allerdings will Sonnenkönig Ludwig XIV. nicht. Franz Herre, Autor einer Biographie Eugens, schreibt dazu:

Der Prinz Eugen, im Gegensatz zu den großen Heldengemälden, war ja ein ganz kleiner Mann, schmächtig, fast ein Bub. Und Ludwig XIV. hat ihn also abgelehnt. Franz Herre, Autor einer Biographie Eugens "Europas heimlicher Herrscher"

Eugen flüchtet aus Paris, unerkannt, in Frauenkleidern. Der 20-Jährige dient sich den Habsburgern an und macht eine Blitzkarriere in der Armee von Kaiser Leopold I. Als Kavallerieführer erringt Eugen bald erste, entscheidende Schlachtensiege gegen die Türken. In der Folge können die Habsburger ihren Status als Großmacht ausbauen und Eugen – gut entlohnt – seine Ämter, Immobilien und Kunstsammlungen.

"Ungewöhnlicher Mut, außerordentliche Klugheit"

Nach über 30 Jahren einer meist erfolgreichen Feldherren-Laufbahn will Prinz Eugen eigentlich in den Ruhestand. Aber noch einmal gibt es Krieg mit den Türken. Seit ihren Niederlagen zu Beginn von Eugens Militärkarriere war die Herrschaft des Osmanischen Reiches auf dem Balkan ins Wanken geraten. Doch Belgrad ist noch in den Händen der Türken. Von hier aus will Sultan Achmed III. verlorenes Terrain zurückgewinnen. Und Prinz Eugen soll diese Gefahr bannen.

Nachdem Eugen den Türken zwei Niederlagen beigebracht hat, zieht er im Juni 1717 mit rund 70.000 Mann Richtung Belgrad. Die Festung ist schwer zu erobern, aber strategisch enorm wichtig: Von hier aus kann der gesamte Schiffsverkehr auf Donau und Save kontrolliert werden. Der österreichische Publizist Hubert Gundolf schreibt:

So bildet dieser Festungsfelsen mit seinen Mauern, Wällen, Bastionen und Kasematten ein massives Bollwerk, das zu erobern nicht nur ungewöhnlichen Mut, sondern auch außerordentliche taktische Klugheit voraussetzt. Prinz Eugen bewies, dass er über beide Eigenschaften verfügte. Hubert Gundolf, Publizist

Eugen überrascht seine Gegner, als er mittels Pontonbrücken seine Armee über die Donau bringt. Dann lässt der Prinz um die Festung Belgrad einen dichten Ring aus Artilleriestellungen und Laufgräben anlegen, dazu Schanzen im Rücken des Heeres.



Doch Ende Juli trifft mächtige Verstärkung ein: Eine 120.000 Mann starke osmanische Armee. Nun sind die Belagerer selbst belagert, gefährlich eingeklemmt zwischen den Truppen des Gegners in der Festung und denen am Donauufer. Eugen aber zeigt auch jetzt seine immer wieder gelobte taktische Flexibilität. Er befiehlt einen nächtlichen Überraschungsangriff auf die türkische Entsatzarmee. Und die Finte gelingt. Am 16. August 1717, schon bald nach 9 Uhr, ist die Schlacht geschlagen. Das osmanische Heer ergreift die Flucht. Die Besatzung von Belgrad kapituliert. Prinz Eugen marschiert mit seinen Mannen siegreich ein.

"Vorläufer des europäischen Gedankens"

Schloss Belvedere in Wien Bildrechte: Katharina Kunz Nach ihrer Niederlage verlassen die Türken auch Siebenbürgen und Oberungarn. Das kaiserliche Österreich erlangt dagegen die größte territoriale Ausdehnung seiner Geschichte. Und Prinz Eugen kann sich mit 54 Jahren auf sein prächtiges Wiener Schloss Belvedere zurückziehen – abgesehen von einigen, wenigen Feldzügen.



Berühmt schon zu Lebzeiten, legendär erst recht danach. Nationale Identifikationsfigur für Österreicher, aber auch für Deutsche, insbesondere in Weltkriegszeiten. Wobei Eugen Zeit seines Lebens loyal zu seinem österreichischen Dienstherrn stand, aber dennoch stolz auf seine Herkunft war. Seine Unterschrift bestand stets aus dem italienischen "Eugenio", dem deutschen "von" und dem französischen "Savoy" oder "Savoye".

Er war einer der ersten Europäer. Italiener war er von Hause aus, Franzose durch Bildung, Österreicher durch Wahl. Und insofern, nachdem Österreich ja schon so ein kleines Europa war, war er praktisch ein Vorläufer des europäischen Gedankens. Er hatte natürlich keine europäische Ideologie, für ihn war das selbstverständlich, dass das alles zusammengehört. Franz Herre, Biograph Prinz Eugens