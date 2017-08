Man nehme erstens: eine klassik-hit–verdächtige Melodie, die sich in Gehörgängen und Hirnwindungen festfrisst. Und zweitens: einen nahezu komplett unverständlichen Text. Fertig ist einer der "größten Popsongs aller Zeiten". In genau dieser Kategorie vom Fachmagazin "Rolling Stone" auf Platz 57 gelistet und unglaubliche 900 Mal gecovert: Procol Harum, "A Whiter Shade of Pale", aufgenommen im Frühjahr 1967.

Dieses Stück gehört in den Diskotheken der 1970er Jahre zum Inventar jeder ernstzunehmenden Engtanz-Runde. Die Band selbst – Procol Harum – ist auf den Über-Nacht-Erfolg ihres Stücks nicht vorbereitet, sie kommt im Prinzip damit erst richtig in die Gänge.

Vorreiter der Klassik-Rock-Welle

Natürlich: Die Musik ist von Bach inspiriert, nicht nur von "Air". Auch andere seiner Stücke schwingen und klingen an. Procol Harum werden mit "A Whiter Shade of Pale" zum Vorreiter der Klassik-Rock-Welle. Doch wer genau ließ sich da zum Mega-Hit inspirieren und wer hat wie viel komponiert? Darum wurde bis in die jüngere Zeit erbittert vor Gericht gestritten – zwischen dem Sänger der Band, Gary Brooker, und Keyboarder Matthew Fisher, der die prägnante Hammond-Orgel spielte.

Eine andere Debatte allerdings bewegte die Zuhörerschaft viel mehr und von Anfang an: Worum geht es im psychedelischen Text von Keith Reid? Das fängt schon bei der Titelzeile an: "A Whiter Shade of Pale" – bitte was? Noch blasser als bleich?

Was zur Hölle ist "Fandango"?

Und: Was für ein Tanz ist dieser "Fandango"? Warum kann er nur getanzt werden, wenn das Licht aus ist? Was in aller Welt haben Kupfermünzen, Spielkarten, 16 "vestalische Jungfrauen" und ein Geschichten erzählender Müller mit alldem zu tun? Vielleicht ist letzterer ja ein Drogendealer, das Ganze eine Party im Rausch?

Das würde erklären, was eigentlich nicht zu erklären ist. Was Keyboarder Mathew Fischer auch niemals interessiert hat:

Ich weiß nicht, was diese Worte bedeuten. Das hat mich nie gestört. Ich pfeif drauf. Wissen Sie, sie klingen großartig. Das ist alles, was sie sollen. Mathew Fischer, Keyboarder von Procol Harum

Niemand verstand dieses Lied

Auch Ekki Maas, Gitarrist der Kölner Band "Erdmöbel", befand:

Das ist ein wirklich gutes Beispiel für 'ne Nummer, die damals kein Mensch verstanden hat und auch heute noch nicht. Ekki Maas, Gitarrist der Band "Erdmöbel"

Selbst für einen englischsprachigen Menschen sei der Song schwierig zu verstehen, so Maas: "Das ist ja Quatsch, was der da singt – und so sollte ein Hit funktionieren. Musik hintendran, Text gleich rauf."

Eine versoffene Nacht, nach der man "blass" ist

Die Band "Erdmöbel" hat sich vor einigen Jahren für eine Platte mit Coverversionen von Nr 1.-Songs auch an "A Whiter Shade of Pale" gewagt. "Ironielos, aber dennoch witzig" – wie ein Kritiker anmerkte. Den berühmt-berüchtigten Orgelsound übernehmen zum großen Teil Bläser, beim Text war man kreativ, blieb aber beim Thema.

"Man konnte das jetzt nicht direkt übersetzen. Marcus musste einige Kniffe anwenden, damit man das auch in unserem Kulturkreis versteht", erzählt Gitarrist Maas. "Aber es handelt wieder von der versoffenen Nacht. Die Party zu zweit, wo man vielleicht verliebt ist, und hinterher sieht man ganz, ganz blass aus."