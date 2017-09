Anthony Perkins starb 1992 an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung Bildrechte: dpa

Seltsam bei diesem Drama von Anatole Litvak: Es hat einen ungewollten Nebeneffekt. Sobald Anthony Perkins mit seiner Mutter spricht, sich über seine Mutter unterhält, rutscht der Zuschauer in einen anderen Film: "Psycho".



Alfred Hitchcocks "Psycho" aus dem Jahre 1960. Die Hauptrolle des Norman Bates - durchaus sympathisch, aber gefährlich und, wie sich zeigt, ein Mensch mit gespaltener Persönlichkeit - geht an Anthony Perkins. Er verkörpert den Duschmörder, der als Mutter in ihm die Blondine tötet, die der Mann in ihm begehrt. Die Rolle macht Perkins berühmt. Der Haken: sie verwächst quasi mit dem Schauspieler.