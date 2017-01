"El suspiro del moro" (übersetzt: "Der Seufzer des Mauren"), so wird noch heute ein Felsabsatz oberhalb Granadas genannt. Der Grund liegt im Januar 1492: Hier soll damals der letzte maurische Emir von Granada, Muhammad XII., genannt Boabdil, noch einmal auf die Stadt geschaut haben. Ein letzter Blick auf die Alhambra, die prächtige Burganlage, die er gerade kampflos den Truppen der katholischen Könige überlassen hatte. Damit endeten fast 800 prägende Jahre maurischer Herrschaft auf der iberischen Halbinsel. Damit endete auch die "Reconquista", die Rückeroberung.

Anfang des 8. Jahrhunderts ist Spanien noch in der Hand der Westgoten. Doch das Reich König Roderichs kriselt seit geraumer Zeit. Anno 711 wird es ein Opfer der arabisch-islamischen Expansionspolitik. Allerdings: Die im historischen Rückblick so bedeutungsvoll erscheinende muslimische Invasion ist anfangs eher ein spontanes Unternehmen von Ungläubigen und gerade erst konvertierten Berbern. Der spanische Historiker Salvador Claramunt erklärt:

Die Truppen kamen als Alliierte eines Kandidaten für die westgotische Thronfolge. Im Laufe des Kampfes aber lief ein Teil der Westgoten über und ohne es sich richtig vorgenommen zu haben, unterwarfen die muslimischen Eroberer so in kürzester Zeit die iberische Insel. Sie trafen kaum auf Widerstand. Viele westgotische Adlige paktierten, um ihren Status zu erhalten.

In wenigen Jahren errichten die Araber ihre Herrschaft in Spanien. Christen und Juden, über lange Zeit noch in der Mehrheit, leben anfangs als Schutzbefohlene der islamischen Herrscher. Doch später gibt es Aufstände und Verfolgungen.