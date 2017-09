18. September 1997: Richtfest am umgebauten Reichstag Reichstagskuppel: umstritten, umkämpft - ein Wahrzeichen

Ein Ochse am Spieß und 3000 Liter Bier, zudem ein russisches Artistenpaar, das hoch unterm halbfertigen Kuppelrund Trapezkünste vollführte, dazu Dixieland von einer Zirkus-Band. Ein wenig volkstümliches Spektakel durfte schon sein, als beim Umbau des Reichstags Richtfest gefeiert wurde – vor 20 Jahren, am 18.September 1997. Die Kuppel ganz oben, noch ohne Glas, sorgte auch da schon für Auf-Sehen. Nicht zum ersten Mal in der inzwischen weit über 100-Jährigen Geschichte des Gebäudes.

von Sven Hecker