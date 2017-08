"Reno Inclined Elevator" ist die Bezeichnung für eine - manche noch umwerfende - technische Revolution aus Übersee. Sinngemäß: ein schräg gelegter Lift; entwickelt vom US-amerikanischen Eisenbahningenieur Jesse Reno, patentiert im Frühjahr 1892; und wenig später im New Yorker Vergnügungspark "Coney Island" die Attraktion. Wohl auch, weil die Damen dort ihre Röcke ein wenig lüften müssen. Mann oder Frau sitzt auf einem Sattel, während das noch stufenlose Transport-Band nach oben rollt.

Schon 1859, Jahrzehnte vor Reno also, hat Landsmann Nathan Ames sein Patent auf ein Förderband mit festen Stufen angemeldet. Das sieht heutigen Rolltreppen um einiges ähnlicher als Renos Variante. Allein, Ames ist zu früh gekommen. Er findet keinen Hersteller, der an den kommerziellen Nutzen glaubt.

Erst Ende des 19.Jahrhunderts kommt die Treppe so richtig ins Rollen. Große Kaufhäuser werden nun gebaut. Und deren Betreiber stellen bald fest, dass die oberen Etagen weniger besucht werden. Fahrstühle allein können den Käuferstrom nach oben nur schwer bewältigen. Der Aufstieg ins Konsumparadies bedarf weiterer ingenieurtechnischer Assistenz. Nun schlägt die Stunde des "Eskalators", wie die Rolltreppe anfangs hierzulande auch genannt wurde. Abgeleitet aus dem Englischen. Denn ein "Escalator" ist eine Zusammensetzung aus dem lateinischen Wort "Scala" für "Leiter" oder "Treppe" und dem englischen "Elevator" für "Fahrstuhl". Ein weiterer Erfinder geht dann die wohl entscheidenden Schritte zur modernen Rolltreppe: George A. Wheeler. Er entwickelt die Idee von Ames weiter, ersetzt dabei die festen durch bewegliche Stufen. Ein paar Monate nach Jesse Reno - im August 1892 - lässt Wheeler seine Erfindung schützen.

Allerdings ist Wheeler weniger erfolgreich bei der Vermarktung. Er muss die Patentrechte verkaufen. So gelangt dann der New Yorker Aufzugshersteller OTIS an die Idee und verhilft ihr zu einem ersten Durchbruch auf der Pariser Weltausstellung von 1900. Voilá, ein rollender Bürgersteig! Bewegung, Mobilität - das ist das Credo der neuen Zeit, schneller, höher, weiter - bequemer.