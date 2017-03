Die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in Dresden: Innenminister Kurt Fischer und Ministerpräsident Rudolf Friedrichs liefern sich einen Machtkampf. Der sowjetischen Militäradministration in Sachsen reicht es. Sie beschweren sich bei ihren Vorgesetzten in Karlshorst:

Jegliche Versuche unsererseits, die Beziehungen zwischen Friedrichs und Fischer zu regeln, brachten keinen Erfolg...Einer von beiden muß so bald wie möglich entfernt werden. Die sowjetische Militäradministration in Sachsen

Politisch ist das das Todesurteil für Rudolf Friedrichs. Denn sein Konkurrent, der gebürtige Hallenser Kurt Fischer ist als Kurt Gotthardowitsch Fischer sowjetischer Staatsbürger und gehört dem militärischen Nachrichtendienst an, der Stalin direkt unterstellt ist. Rudolf Friedrichs weiß, dass er in diesem Machtkampf schlechte Karten hat. Dem Thüringer Ministerpräsidenten Rudolf Paul vertraut er an:

Ich werde ermordet, es sind schon andere umgebracht worden, die Schurken vergiften mich, ich esse und trinke nichts mehr außerhalb. Rudolf Friedrichs

Dabei ist Friedrichs kein ängstlicher Mann. Der 1892 in Plauen geborene Kaufmannssohn studiert Jura, meldet sich kriegsbegeistert im August 1914 zum Heer, überlebt mehrfach verwundet. Nach dem Krieg arbeitet der Jurist in der sächsischen Verwaltung und engagiert sich kommunalpolitisch in Dresden für die SPD. 1933 wird er "zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung" entlassen, kurzzeitig auch verhaftet, muss aber "wegen politischer Unzuverlässigkeit" nicht erneut in den Krieg. So entspricht er nach der Befreiung exakt dem Anforderungsprofil der Sowjets für einen neuen demokratischen Bürgermeister, eben ein "Kenner, Könner und Antifaschist."

Steile Karriere in der Nachkriegszeit nimmt jähes Ende

Nach zwei Monaten als Dresdener Oberbürgermeister wird Rudolf Friedrichs Präsident der Landesverwaltung Sachsens. Sein Ziel: eine neue demokratische Kultur, die an die Stelle "totalitärer, sklavischer Massenverblödung" treten müsse. Bei der Wiedereröffnung der Technischen Hochschule verkündet er:

Wir sind davon überzeugt, dass Kultur und Technik, Mensch und Maschine keine Gegensätze zu sein brauchen. Die menschliche Gesellschaft hat die Entscheidung darüber selbst in der Hand. Es gilt zu verhindern, dass mit dem Werk der Erfinder und Techniker Missbrauch getrieben wird, dass die Technik gegen die Kultur und die Maschine gegen den Menschen eingesetzt wird. Rudolf Friedrichs

Friedrichs demokratische Bestrebungen stoßen in der eigenen Partei auf Widerstand. Das ist seit der Vereinigung von SPD und KPD, die Friedrichs begrüßt, die SED. Und ganz besonders Innenminister Kurt Fischer, der als Herr über die Polizei, das Personalamt und die Volksbildung das wahre Machtzentrum in Sachsen ist und sich auch so aufführt, wie Friedrichs' Mitarbeiter Ludwig Hoch in seinen Memoiren schreibt.

Wiederholt musste ich bei der Sowjetischen Militäradministration vorstellig werden, mit der Bitte, die auf Veranlassung Fischers erlassenen Befehle, soweit sie mit dem geltenden Recht oder mit Befehlen der SMA Karlshorst in Widerspruch standen, zurückzunehmen oder abzuändern. Ludwig Hoch