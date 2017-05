Dalidas Grab auf dem Pariser Friedhof Montmartre Bildrechte: dpa

Dass auch hinter ihrem Hit "Il venait d’avoir 18 ans" ("Er war gerade 18 Jahr") ein persönlicher Tiefschlag steckt, erfährt man erst später. Mitten in ihrer depressiven Phase hatte sich die Mittdreißigerin in einen 18-jährigen Studenten verliebt. Sie wurde schwanger und nach der Abtreibung unfruchtbar. - Dalida macht weiter, singt melancholischere, herbere Chansons, aber auch Lieder im neuen Disco-Sound - und hat damit ebenfalls Erfolg.



Noch einmal gibt es Platin- und sogar Diamantene Platten, wieder Auszeichnungen, mit großem Erfolg einen Auftritt in der New Yorker Carnegie-Hall. Dalida debütiert als Revuestar, hat nun auch mit arabisch gesungenen Liedern Erfolg. In den Hitlisten indes taucht sie bald kaum noch auf. 1986 wird sie in ihrer Geburtstadt Kairo bei der Premiere des Films "Der sechste Tag" für ihre Hauptrolle gefeiert. Ein letztes Mal. Wenige Monate später, am 3. Mai 1987, findet man Dalida tot in ihrer Pariser Wohnung.