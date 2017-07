Strand von Apia auf Samoa Bildrechte: dpa

Die Datumsgrenze befindet sich beim 180. Längengrad. Ein Schiff, das sie von Ost kommend gen West passiert, fährt etwa vom Dienstag in den Mittwoch; ein Schiff, das in der Gegenrichtung unterwegs ist, entsprechend umgekehrt. Notwendig ist sie – ein Denkmodell hilft da weiter: Ein Mann aus Thüringen steigt in ein rasantes Flugzeug, das ihn binnen einer Stunde in die nächste Zeitzone bringt und fliegt gen West um 12 Uhr mittags los. Nach einer Stunde Flugzeit erreicht er die nächste Zeitzone, die sich anpassende Borduhr zeigt entsprechend 12 Uhr an, und unser Held fliegt munter weiter. Nach zwei Stunden – in der übernächsten Zeitzone – verweist die Borduhr erneut auf 12 Uhr usw.



Gäbe es die Datumsgrenze nicht, könnte der Mann sich vormachen, er habe den Stein der Weisen entdeckt und kenne nun den Weg, wie man die Zeit anhält. Er darf nur nicht den Fehler machen und gen Ost starten – und auch nicht in den Spiegel schauen.