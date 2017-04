05. April 1242: Die Schlacht auf dem Peipussee Grenze und Geschichtsmythos

Was den Deutschen die Schlacht im Teutoburger Wald gewesen ist, das ist den Russen die Schlacht auf dem Eis des Peipussees – ein nationaler Mythos. Wie die Deutschen den römischen Vormarsch aufhielten, so stoppte ein russisches Heer am Peipussee den deutschen Drang nach Osten. So zumindest die Deutung in den nationaler Geschichtsschreibung. Was wirklich am 5. April 1242 geschah, ist bis heute umstritten. Sicher ist: Vor 775 Jahren trafen am Peipussee deutsche und russische Ritter aufeinander.

von Hartmut Schade