Songs wecken Gefühle, rufen Erinnerungen wach, lösen Assoziationen aus. Nicht jeder Song, aber viele schaffen das und der hier zählt unbedingt dazu: Scott McKenzies "San Francisco". Bilder von den Festivals in Woodstock oder Monterey ploppen da vor dem geistigen Auge auf, die Auftritte von The Who, Jimi Hendrix oder Janis Joplin, man sieht Menschen, die mit Blumenkränzen im Haar und/oder im Drogenrausch von Liebe und von Frieden reden, daran glaubend, dass diese Welt doch so viel besser sein könnte. All dies verknüpft man mit Scott McKenzies "San Francisco".

Mit Blumenkranz im Haar im Studio

Die Single erscheint im Mai 1967. Sie entsteht im Vorfeld des Monterey Pop Festivals. John Phillips von "The Mamas And The Papas" gehört zu den Drahtziehern dieses Events, kümmert sich mit um die Organisation. In seinem Gefolge: der Musiker Scott McKenzie. Beide sinnieren zu der Zeit darüber nach, ob sie nicht in irgendeiner Form ein Plattenprojekt auf die Reihe kriegen. Und schließlich ereilt McKenzie die Idee: Warum nicht einen Song aufnehmen für die vielen Jugendlichen, die da in Monterey einfallen werden? Das Schreiben des Songs – das nun ist der Job von Phillips. Und der liefert recht rasch.

Johnny fragte mich: Was hältst Du davon? Und er spielte mir "San Francisco" vor. Und ich sagte: Mann, ich liebe das. Und dann sangen wir's zusammen. Oder besser, ich sang und er spielte. Und dann nahmen wir es auf. Scott McKenzie

Das erzählt Scott McKenzie, der sich auch noch viele Jahre später gern an die Atmosphäre im Studio erinnert.

Es war in Los Angeles, und zu der Zeit fuhren einige meiner Freunde total auf Meditation ab. Auf dem Weg zu mir pflückten sie Blumen und flochten daraus einen Kranz, den ich während der Aufnahme im Haar trug. Meine Freunde meditierten, während ich sang. Es herrschte eine ganz besondere, innige Stimmung im Studio. Scott McKenzie

Schon kurz nach der Veröffentlichung entwickelt sich der Song zu einem riesigen Hit. Es ist der richtige Song zur richtigen Zeit, ein besseres Timing – kaum möglich. In den USA landet "San Francisco" auf Platz 4, noch erfolgreicher schlägt sich die Hippie-Hymne in der Alten Welt. So erobert sie in Großbritannien und in der Bundesrepublik den Platz an der Sonne. Weltweit verkauft sich die Single 7 Millionen Mal.

Ein One-Hit-Wonder

Scott McKenzie ist von nun an der Mann mit dem Hit "San Francisco". Daran ändert sich – künstlerisch gesehen - nicht mehr viel: drei Singles, zwei Alben, alle nicht sonderlich erfolgreich, das ist es schon. Nur einmal glückt ihm noch der Sprung ganz nach oben. Als Ko-Autor von "Kokomo", einem Song der "Beach Boys".