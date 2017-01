Diese Maus spricht nicht. Nun, andere Mäuse schweigen auch, aber im Film- und Fernsehgeschäft ist das durchaus ungewöhnlich. Diese Maus klappert mit den Augen und schnüffelt. Aber sprechen? Nein. Da gleicht sie fast einem der Westernhelden, gibt den großen Schweiger. Aber zugegebenermaßen hat sie mehr Charme, und sie sieht in ihrem Orange auch einfach besser aus.

Seit Jahrzehnten steht die Maus nun im Rampenlicht: Als Star eines Programms, das Jung und Alt erreicht. Am 7. März 1971 starten die "Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger". Aber durch seine Beliebtheit avanciert das animierte Nagetier zum Titelgeber der Sendung, die ab dem 23. Januar 1972 schlicht "Die Sendung mit der Maus" heißt. Diese namenlose und dennoch populäre Maus – sie ist mit ihren zahlreichen Unterstützern der Unterhaltung verpflichtet. Und der Aufklärung.



Dass Spaß und Wissensvermittlung, Lachen und Information zusammengehen können, ist in den frühen Siebzigern eine Auffassung, die längst kein Allgemeingut ist. Die Köpfe hinter dem "Maus"-Auftritt sind allerdings davon überzeugt – und wollen mit ihrer Sendung neue Wege beschreiten. Siegfried Mohrhof, Ex-Chef des Familienprogramms beim Westdeutschen Rundfunk formuliert es so: