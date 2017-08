Eine Scene wird auf eine beleuchtete, helle Fläche reflectiert, so dass sie den Eindruck von Schattenspielen macht. Nur das Zittern der einzelnen Figuren erinnert an die Zusammensetzung aus vielen kleinen, durch Electricität rasch bewegten und beleuchteten Bildchen.

Am 1. November 1895 findet dieses Ereignis statt. Von einem anderen Event lässt sich das Datum nicht so klar belegen. Es handelt sich um den Tag, an dem Max Skladanowsky seine ersten Filmaufnahmen macht. In dieser Aufnahme tritt Emil, der Bruder von Max Skladanowsky...