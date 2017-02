Wir haben in einer Vier-Zimmer-Wohnung gewohnt, gut geschnitten, sehr angenehme Wohneigenschaften, man fühlt sich wohl in der Wohnung. Man hat gut Platz, die Zimmer sind fast quadratisch. Wir haben da sehr, sehr gerne gewohnt.

Lutz Damme war bis vor kurzem Mieter in der Berliner Karl-Marx-Allee, unweit vom Strausberger Platz. Sein Auszug hat ganz offenkundig nichts mit der Wohnung zu tun. Ihre Größe: "Ungefähr 110 Quadratmeter. Davon eine Küche, ein Bad, die beide nicht so groß sind, die Zimmer sind recht groß."

DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl gibt am 3. Februar 1952 den offiziellen Startschuss für die Baumaßnahmen an der Stalinallee, die rund zehn Jahre später in Karl-Marx-Allee beziehungsweise Frankfurter Allee umbenannt wird. Und Präsident Wilhelm Pieck verkündet im Juli 1952: