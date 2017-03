Der Dichter verstummt, buchstäblich. Was für ein Symbol! Stéphane Mallarmé stirbt 1898 an einem Kehlkopfkrampf. Ausgerechnet Mallarmé, dessen experimentelle Gedichte als Hauptwerke des Symbolismus gelten und der Zeit seines Dichterlebens eben "das rhetorische Verschwinden des Dichters" anstrebte, um "die Initiative den Wörtern zu überlassen".

Ich erfinde eine Sprache, die aus einer neuen Poetik hervorgehen muss und die ich so beschreiben kann: Nicht die Sache, sondern deren Wirkung abbilden! Der Vers darf also nicht aus Wörtern bestehen, sondern aus Andeutungen.

Mit 18 oder 19 Jahren schreibt Mallarmé erste Verse. Er sollte der "berühmteste Unbekannte der französischen Literatur" werden, zum "Dichterfürsten" gekürt. Ein Titel, für den sich Mallarmé zu Lebzeiten wenig kaufen kann. 1863 tritt er eine Stelle als Gymnasiallehrer für Englisch an, zunächst in der Provinz – ein wenig geliebter Brotjob:

Schriftsteller Oscar Wilde Bildrechte: IMAGO

Von 1871 an lebt Mallarmé in Paris. Hier versammelt er an seinen schon bald legendären "Mardis", den Dienstagstreffen in seiner Wohnung, einen illustren Künstler-Zirkel. Darunter: Oscar Wilde, André Gide, Rainer Maria Rilke und Stefan George, später auch Victor Hugo. Mallarmé selbst findet sich plötzlich an der Spitze der literarischen Avantgarde wieder. Weil er Sprache dekonstruiert, um aus den Bruchstücken etwas gänzlich Neues zu erschaffen.