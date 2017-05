Hamburg, im Mai 1947. Die Menschen gehen auf die Straße. Aus Protest gegen die mageren Lebensmittelrationen in der britischen Besatzungszone, die, so nennt es ein Reporter, "Hungerrationen".

Weit über 120.000 Menschen haben sich jetzt vor dem Gewerkschaftshaus auf dem Platz vor dem Beesenbinderhof versammelt und die Menge steht Kopf an Kopf und hier kann wahrlich kein Apfel zur Erde fallen. Auch wir hungern, lesen wir dort gerade, die Belegschaft der Deutschen Shell-Aktiengesellschaft. Wer könnte das nicht von sich behaupten? Reporter in Hamburg, 1947

Adolph Kummernuss tritt vor die Menge. Der Vorsitzende des Ortsausschusses des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hamburg. Er spricht über die leidvolle Situation der Menschen, insbesondere über die im letzten Winter:

Eine ungeheure Not, durch Fehlen jeglichen Heizmaterials. Dazu kam der Mangel an Nahrungsmitteln, dazu kam der Mangel an Bekleidung. Für Hamburg die Folge: 74 Tote, die erfroren sind. Adolph Kummernuss

In ganz Deutschland, schreibt der Historiker Thomas Vogel in einem Aufsatz, fallen dem Hunger und der Kälte im Winter 1946/47 mehrere Hunderttausend Menschen zum Opfer.

Das Elend der Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg

Nazideutschland trägt mit dem Zweiten Weltkrieg Grauen und Vernichtung in die Welt. Letztendlich richtet sich dies gegen Nazideutschland selbst. Doch mit der Befreiung vom Faschismus endet nicht das Elend der deutschen Bevölkerung. Sie hungert, darbt. Aus verschiedenen Gründen: wegen der Zerstörungen durch den Krieg, wegen der Demontagepolitik der Besatzungsmächte, wegen des Flüchtlingsstroms aus dem Osten. Die Suche nach Essen wird zum Lebensinhalt, der Schwarzhandel blüht. Politische Kommentare ändern daran wenig: "Man könnte glauben, es gäbe nirgendwo einen landwirtschaftlichen Erzeuger, der nicht alles daran setzt, auch das letzte Getreidekorn dorthin zu schaffen, wo Menschen bitteren Hunger leiden. Und doch ist es so.", schreibt ein deutscher Reporter und die Zeitschrift "The Times" teilt den US-Lesern mit:

Das Ausmaß, in dem Hunde amerikanischer Besatzungsangehöriger getötet und verspeist werden, kommt einer Herausforderung gleich, ... The Times Magazine

Der kalte Winter 1946/47

Auch in anderen Städten demonstrieren Menschen gegen den Ernährungsnotstand der Nachkriegszeit: hier in Düsseldorf im März 1947. Bildrechte: dpa Dann kommt der lange, kalte Winter 1946/47: "In Nordwestdeutschland sanken in der vergangenen Nacht die Temperaturen wieder auf 14 bis 17, im weiteren Binnenland zum Teil auf 18 bis 20 Grad unter dem Gefrierpunkt.", zitieren Alexander Häusser und Gordian Maugg eine Wettermeldung vom 8. Januar 1947 in ihrem Buch "Hungerwinter". Die Menschen hungern nicht mehr nur. In miserablen Wohnungen frieren sie, erfrieren.