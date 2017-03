"Rocket 88" – am Klavier Ike Turner. Das Stück gilt manchen Experten als erste Rock'n’Roll-Nummer, nicht zuletzt wegen der verzerrten Gitarre. Aufgenommen wird der Titel 1951 in Memphis, Tennessee, im noch jungen Tonstudio von Sam Phillips. Ein Jahr später, Ende März 1952, gründet Phillips dazu sein eigenes Platten-Label "Sun Records" – und schreibt noch mehr Musikgeschichte. Auch mit Carl Perkins: Der verglich den Sun-Records-Gründer einmal mit einem Erfinder-Pionier:

Zunächst produziert Phillips er allem Rhythm and Blues, zumeist mit schwarzen Künstlern für andere Plattenfirmen wie "Chess Records". Der erste kommerzielle Auftrag des Studios sind Aufnahmen mit dem noch weithin unbekannten B.B. King.

Seine größte Gabe war, ungewöhnliche Talente erkennen zu können und das Beste aus ihnen herauszuholen. Er war ein großer Ingenieur. Er hatte ein sehr gutes Ohr und viel Phantasie. Er war klug genug, die Leute das tun zu lassen, was sie am besten konnten und er hat es dann veredelt.

So erinnert sich Roland Janes, Session-Musiker bei Sun-Records, an Sam Phillips – einen kreativen Soundtüftler: Viel Pegel, weswegen frühe Aufnahmen oft ein wenig übersteuert klingen, und viel Echo, um das relativ kleine Studio größer klingen zu lassen.

Er legte dünnes Papier zwischen die Gitarren-Saiten. Dann nahm er das mit ein wenig Echo auf. So bekam er diesen Boom-Chicka Sound, zusammen mit der Gitarre klang das etwa wie eine kleine Trommel.

Dieses perkussive Schnarren, das an einen fahrenden Zug erinnert, wird zu einem Markenzeichen von Cash-Songs. Und Sun-Records, wie es rückblickend heißt, zu einem "Katalysator des Rockabilly" – jener Musikrichtung, die auf dem Weg zum Rock’n’Roll entsteht. Sam Phillips produziert eine Menge davon. Und er weicht auch damit die strenge Rassentrennung in der Musik auf.

In den fünfziger Jahren wollte kein Rundfunksender Musik der schwarzen Künstler spielen. Es war mir daher klar, das dieser Weiße mit der schwarzen Stimme, den ich suchte, im Endeffekt auch den Schwarzen helfen würde.

Eines Tages steht dieser weiße Junge in der Tür des Sun-Studios: Elvis Presley.

Und was Elvis später in einer Studiopause – als Parodie gedacht – hinlegt, verbindet auf eine sehr individuelle Art Schwarz und Weiß. Selbst schwarze Discjockeys spielen seinen Song "That's alright, Mama" bald im Radio.